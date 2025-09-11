Полиция Жезказгана с помощью камер видеонаблюдения зафиксировала свадебный кортеж, участники которого грубо нарушали правила дорожного движения, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz. На кадрах видно, как автомобилисты выполняли опасные маневры, мешали другим машинам и пешеходам.

В итоге четверо водителей привлечены к ответственности, их автомобили отправлены на штрафстоянку. Правоохранители напоминают: блокировка дорог, использование сигналов без причины и опасная езда в праздничных кортежах недопустимы и влекут наказание.

Полиция продолжает круглосуточно следить за порядком на дорогах с помощью камер.