  • 11 Сентября, 06:24

В Жезказгане наказали водителей свадебного кортежа

Сегодня, 00:26
АВТОР
Polisia.kz Сегодня, 00:26
Сегодня, 00:26
85
Фото: Polisia.kz

Полиция Жезказгана с помощью камер видеонаблюдения зафиксировала свадебный кортеж, участники которого грубо нарушали правила дорожного движения, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz. На кадрах видно, как автомобилисты выполняли опасные маневры, мешали другим машинам и пешеходам.

В итоге четверо водителей привлечены к ответственности, их автомобили отправлены на штрафстоянку. Правоохранители напоминают: блокировка дорог, использование сигналов без причины и опасная езда в праздничных кортежах недопустимы и влекут наказание.

Полиция продолжает круглосуточно следить за порядком на дорогах с помощью камер.

