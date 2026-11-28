В Жезказгане строят подстанцию для электроснабжения нового микрорайона
Также предусмотрена модернизация действующего электрообъекта.
28 Ноября 2026, 08:54
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28 Ноября 2026, 08:5428 Ноября 2026, 08:54
78Фото: Акимат области Улытау
В западной части Жезказгана ведется строительство подстанции «Батыс», которая обеспечит электричеством жилые дома и социальные объекты нового микрорайона. Согласно генеральному плану, здесь предусмотрено строительство 88 многоквартирных домов и 67 социальных объектов.
Как сообщили в акимате области Ұлытау, на строительной площадке прокладывают траншеи для электрических сетей, устанавливают трубы и кабельные лотки. Площадка под подстанцию подготовлена, ведутся работы по устройству фундамента для трансформаторов.
В рамках проекта также предусмотрена модернизация действующего электрообъекта. В строительных работах задействованы экскаватор, погрузчик, грузовые автомобили и другая специализированная техника.
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