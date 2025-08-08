В области Ұлытау прошлая первая в истории региона операция на открытом сердце - аортокоронарное шунтирование. Знаковое событие дает жителям возможность получать высокотехнологичную кардиохирургическую помощь без выезда в крупные города, передает BAQ.kz.

Реализация проекта осуществлена при финансовой поддержке Корпорации "Казахмыс" в рамках комплексной программы кардиопомощи населению Ұлытау. Операции прошли на базе ТОО "Медицинский центр Жезказган".

Для проведения подобного рода операций в медцентре было проведено переоснащение реанимационного отделения, закуплено оборудование на сумму 650 млн тенге.

"Все эти шаги являются частью программы, направленной на развитие кардиопомощи в регионе. Программа охватывает профилактику, раннюю диагностику и высокотехнологичные вмешательства, главная цель которых - сохранить здоровье и жизни жителей региона Ұлытау", – отметила директор ТОО "Өркендеу Ассистанс" Айгуль Боранбаева.

Жителей города Жезказган – женщину 60 лет и мужчину 52 лет оперировал Юрий Пя, доктор медицинских наук, академик НАН РК, председатель правления АО "Национальный научный кардиохирургический центр".

"Для нашей области это большой шаг в медицине, потому что до этого все пациенты, которым требовалось аортокоронарное шунтирование, были вынуждены выезжать в столицу и областные центры. Этот шаг позволяет нам развивать кардиохирургию в области и со временем оказывать полноценную помощь пациентам. Наше сотрудничество с UMC продолжится, коллеги из Астаны планируют приезжать в Жезказган для лечения и обучения наших специалистов", - рассказал Даурен Аманкулов, директор ТОО "Медицинский центр Жезказган".

После успешно проведенных операций Юрий Пя отметил, что важно развивать кардиохирургические службы регионов через подобные практики.

"Географически Жезказган, и сама область Ұлытау, находятся в самом сердце Казахстана, и с точки зрения истории и стратегического развития имеют очень большое значение. Сейчас в регионе проживает более 220 тыс. человек, и развитие кардиологии и кардиохирургии крайне важно для области. Хочу отметить, что Медицинский центр "Жезказган", построенный 25 лет назад, работает по всем международным медицинским стандартам. В нашем Центре сердца мы работаем по принципу: в первую очередь важен пациент. Поэтому важно приближать медицину к пациенту, а не наоборот. Чем ближе к человеку будет высококвалифицированная медицинская помощь - тем более развитым будет Казахстан", - отметил Юрий Пя.

Также он добавил, что его команда и далее планируют приезжать в Ұлытау для проведения операций и обучения коллег на местах.