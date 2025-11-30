В Жезказгане впервые за 50 лет открыли новую современную пожарную часть
В Жезказгане введена в эксплуатацию новая пожарная часть — первый объект такого уровня за последние полвека, передает BAQ.KZ. Торжественное открытие провёл министр по чрезвычайным ситуациям РК генерал-лейтенант Чингис Аринов. Он вручил спасателям ключи от новой техники и служебных квартир. По словам министра, новый объект значительно повышает готовность подразделений к быстрому реагированию на пожары и чрезвычайные ситуации.
Пожарная часть рассчитана на четыре выезда и полностью соответствует современным требованиям. Здесь есть боксы для техники, дежурные и учебные помещения, кабинеты для медиков Центра медицины катастроф, комнаты отдыха и диспетчерская. Личный состав получил пожарные автоцистерны повышенной проходимости, аварийно-спасательные машины и моторные лодки для работы на водоёмах.
Служебные квартиры для спасателей расположены прямо на территории части: двухэтажный дом обеспечивает все необходимые условия для комфортного проживания. Также оборудована современная спортивная площадка, где спасатели могут поддерживать физическую форму, а дети — безопасно играть и отдыхать. Открытие новой пожарной части стало важным шагом в укреплении противопожарной инфраструктуры области Ұлытау и повышении уровня защиты населения.
