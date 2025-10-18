В Жезказгане полицейские раскрыли серию краж, совершённых в разных частях города. Как сообщает Polisia.kz, задержаны два местных жителя 63 и 53 лет, которых подозревают в многочисленных хищениях, передаёт BAQ.KZ.

По данным следствия, с августа по октябрь мужчины похищали деньги, мобильные телефоны, банковские карты и ценные вещи из магазинов, салонов красоты и жилых квартир.

Общий ущерб, нанесённый потерпевшим, оценивается более чем в 1,5 миллиона тенге. Благодаря оперативной работе сотрудников криминальной полиции личности злоумышленников были установлены. Оба подозреваемых помещены в изолятор временного содержания.

Правоохранители напоминают жителям о необходимости соблюдать меры предосторожности и не оставлять личные вещи без присмотра.