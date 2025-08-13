В Жезказгане, в области Улытау, в одной из квартир обнаружены тела 59-летней женщины и её 17-летней дочери с признаками насильственной смерти, передает BAQ.KZ.

По данным полиции, у женщины зафиксированы семь ножевых ранений. Предположительно, её дочь была задушена проволокой.

По факту двойного убийства возбуждено уголовное дело. В ходе оперативно-разыскных мероприятий стражи порядка по горячим следам задержали подозреваемого. На допросе он признал вину.

В настоящее время задержанный водворён в изолятор временного содержания. Следственные органы продолжают комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств трагедии. Ход расследования находится на особом контроле руководства ДП области.