  • 13 Августа, 18:19

В Жезказгане жестоко убили женщину и её несовершеннолетнюю дочь

Подозреваемый в убийстве признал вину.

Сегодня, 18:01
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
ДП области Улытау Сегодня, 18:01
Сегодня, 18:01
74
Фото: ДП области Улытау

В Жезказгане, в области Улытау, в одной из квартир обнаружены тела 59-летней женщины и её 17-летней дочери с признаками насильственной смерти, передает BAQ.KZ.

По данным полиции, у женщины зафиксированы семь ножевых ранений. Предположительно, её дочь была задушена проволокой.

По факту двойного убийства возбуждено уголовное дело. В ходе оперативно-разыскных мероприятий стражи порядка по горячим следам задержали подозреваемого. На допросе он признал вину.

В настоящее время задержанный водворён в изолятор временного содержания. Следственные органы продолжают комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств трагедии. Ход расследования находится на особом контроле руководства ДП области.

Самое читаемое

Наверх