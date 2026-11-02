В жилом комплексе Алматы обнаружили нарколабораторию с опасной системой вентиляции

В Алматы 34-летний мужчина, по данным полиции, организовал производство синтетических наркотиков в квартире на последнем этаже многоэтажного жилого комплекса. Чтобы соседи не заметили резких химических запахов, он подключил вытяжку к общей вентиляционной шахте дома.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел Казахстана, сотрудники полиции ликвидировали подпольную лабораторию по производству мефедрона.

При обыске квартиры обнаружили килограмм готового наркотика, шесть стеклянных подносов с кристаллами, химические реактивы, лабораторную посуду, электронные весы и средства индивидуальной защиты.

Общая масса изъятых наркотических веществ составила 4,5 килограмма.

«Особенностью минилаборатории является то, что злоумышленник специально наладил производство на последнем этаже здания, чтобы не привлекать внимание соседей едкими выхлопными газами, присоединив вытяжку к вентиляционной шахте дома», сообщил начальник управления Комитета по противодействию наркопреступности МВД Бахытжан Амирханов.

По факту организации и производства наркотиков начато досудебное расследование по статье 297-1 Уголовного кодекса Казахстана.

Подозреваемому грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.