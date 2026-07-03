В жилых массивах Астаны пройдут праздничные концерты ко Дню столицы

В честь Дня Астаны 6 июля в жилых массивах всех шести районов столицы пройдут праздничные концерты с участием известных звезд эстрады и творческих коллективов.

Как передает официальный сайт городского акимата, с 11:00 праздничные концерты начнутся в жилых массивах Ондирис и Кирпичный района Байконыр, в жилом массиве Пригородный района Есиль, в парке «Айгыржал» района Нура, в жилом массиве «Промышленный» района Сарайшык и в парке «Коргалжын» района Сарыарка.

С 14:00 праздничная концертная программа продолжит свою работу в жилом массиве Железнодорожный и парке «Жеруйык» района Алматы, в жилом массиве Бабатай района Есиль, в парке «Жагалау» района Нура, в микрорайоне «Отау» района Сарайшык и на Городской площади в районе Сарыарка.