14 августа 2025 года в Житикаре (Костанайская область) прошла экологическая акция в рамках республиканской программы "Таза Қазақстан". Она собрала более 35 добровольцев, среди которых — волонтёры штаба "Большое сердце", члены трудового отряда "Жасыл ел" и сотрудники Молодежного ресурсного центра, передает BAQ.KZ.

Цель мероприятия — развитие экологической культуры и привлечение внимания к вопросам охраны окружающей среды. Участники очистили территорию города, собрав около 1 тонны мусора, включая пластик, стекло и другие бытовые отходы.

По словам организаторов, такие инициативы помогают не только навести порядок, но и формируют ответственное отношение к природе. Акция прошла при поддержке местных властей и организаций, которые предоставили технику для уборки.

Волонтёры выразили надежду, что подобные мероприятия станут традицией и будут охватывать всё больше городских территорий.