  • 14 Августа, 15:52

В Житикаре собрали тонну мусора в рамках акции "Таза Қазақстан"

Добровольцы очистили город от тонны отходов.

Сегодня, 14:46
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Акимат Костанайской области Сегодня, 14:46
Сегодня, 14:46
104
Фото: Акимат Костанайской области

14 августа 2025 года в Житикаре (Костанайская область) прошла экологическая акция в рамках республиканской программы "Таза Қазақстан". Она собрала более 35 добровольцев, среди которых — волонтёры штаба "Большое сердце", члены трудового отряда "Жасыл ел" и сотрудники Молодежного ресурсного центра, передает BAQ.KZ.

Цель мероприятия — развитие экологической культуры и привлечение внимания к вопросам охраны окружающей среды. Участники очистили территорию города, собрав около 1 тонны мусора, включая пластик, стекло и другие бытовые отходы.

По словам организаторов, такие инициативы помогают не только навести порядок, но и формируют ответственное отношение к природе. Акция прошла при поддержке местных властей и организаций, которые предоставили технику для уборки.

Волонтёры выразили надежду, что подобные мероприятия станут традицией и будут охватывать всё больше городских территорий.

Самое читаемое

Наверх