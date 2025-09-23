В Павлодарской области Казахстана произошло страшное дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизни пятерых человек, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу регионального департамента полиции. Трагедия случилась утром 23 сентября на пятом километре автодороги Павлодар – Кызылорда.

По предварительным данным, водитель минивэна Toyota Lucida не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с грузовиком марки Sitrak. От удара легковой автомобиль загорелся. В салоне находились пятеро человек — водитель и четверо пассажиров. Все они погибли на месте.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Следствие устанавливает все обстоятельства трагедии.