В жутком ДТП под Павлодаром сгорели заживо пять человек
Легковушка вспыхнула после удара с грузовиком в Павлодарской области.
Вчера, 18:17
В Павлодарской области Казахстана произошло страшное дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизни пятерых человек, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу регионального департамента полиции. Трагедия случилась утром 23 сентября на пятом километре автодороги Павлодар – Кызылорда.
По предварительным данным, водитель минивэна Toyota Lucida не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с грузовиком марки Sitrak. От удара легковой автомобиль загорелся. В салоне находились пятеро человек — водитель и четверо пассажиров. Все они погибли на месте.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Следствие устанавливает все обстоятельства трагедии.
