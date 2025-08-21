В результате внеплановой проверки, проведенной департаментом управления земельными ресурсами Западно-Казахстанской области, в государственную собственность возвращены 3 456 гектаров сельскохозяйственных земель, незаконно переданных в аренду, передает BAQ.KZ.

Факт нарушения был установлен в ходе проверки, которая касалась деятельности акимата Байтерекского района. Оказавшись под вниманием проверяющих, стало очевидно, что земельный участок был предоставлен ТОО с явными нарушениями норм Земельного кодекса Республики Казахстан.

Не были соблюдены требования конкурсной процедуры, предусмотренной статьей 43-1 Кодекса, которая диктует, что право временного возмездного землепользования должно предоставляться исключительно на конкурсной основе. Вместо этого, местный исполнительный орган заключил типовой договор аренды с нарушением законодательства.

После вмешательства уполномоченного органа, материалы были переданы в специализированный межрайонный экономический суд, который признал договор аренды недействительным. Суд постановил вернуть земельный участок в государственную собственность.