В Западно-Казахстанской области завершено расследование по делу сотрудников ГУ "Централизованная библиотечная система Теректинского района", которых подозревают в крупном хищении бюджетных средств, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Мой город".

По данным департамента экономических расследований, главный бухгалтер и её коллега с 2023 по 2025 годы оформляли фиктивные начисления заработной платы "мертвым душам". Средства переводились на их личные банковские счета. Общая сумма ущерба составила 45,9 млн тенге.

Виновные лица установлены, ущерб государству возмещен в полном объеме, – сообщили в ведомстве.

Досудебное расследование завершено, материалы дела переданы в суд.