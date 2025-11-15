  • 16 Ноября, 01:00

В ЗКО из-за непогоды ограничено движение на участке трассы "Атырау – Уральск"

Ориентировочное время возобновления движения — 16 ноября в 02:00.

В Западно-Казахстанской области с 21:00 15 ноября 2025 года введено ограничение движения для общественного и грузового транспорта на участке автодороги "Атырау – Уральск" с 372 по 492 км (от Чапаево до Уральска), передаёт BAQ.KZ.

Причиной стало резкое ухудшение погодных условий, сообщили дорожные службы региона.

Ориентировочное время возобновления движения — 16 ноября в 02:00. Специалисты продолжают мониторинг ситуации и рекомендуют водителям учитывать ограничения при планировании маршрутов.

