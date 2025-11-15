В ЗКО из-за непогоды ограничено движение на участке трассы "Атырау – Уральск"
Ориентировочное время возобновления движения — 16 ноября в 02:00.
Вчера, 23:38
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Вчера, 23:38Вчера, 23:38
128Фото: Pixabay.com
В Западно-Казахстанской области с 21:00 15 ноября 2025 года введено ограничение движения для общественного и грузового транспорта на участке автодороги "Атырау – Уральск" с 372 по 492 км (от Чапаево до Уральска), передаёт BAQ.KZ.
Причиной стало резкое ухудшение погодных условий, сообщили дорожные службы региона.
Ориентировочное время возобновления движения — 16 ноября в 02:00. Специалисты продолжают мониторинг ситуации и рекомендуют водителям учитывать ограничения при планировании маршрутов.
Самое читаемое
- Алматы и Шымкент связала полностью четырехполосная трасса
- Семья из Германии отравилась уличной едой в Стамбуле: двое детей умерли
- Бывшую жену боксера Бивола будет проверять МВД России
- Смертельное ДТП в Акмолинской области: 80-летний водитель избежал тюрьмы
- Скончалась казахстанская поэтесса Куляш Ахметова