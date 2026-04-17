В ЗКО ликвидировали схему «аптечной наркомании»: оборот достигал около 1 млрд тенге

В Западно-Казахстанской области полицией совместно с ДКНБ региона и прокуратурой области ликвидирована организованная преступная группа, длительное время осуществлявшая незаконный оборот сильнодействующих лекарственных препаратов, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Преступная схема носила системный характер и была замаскирована под легальную фармацевтическую деятельность. Через подконтрольные каналы сбыта распространялись препараты с психоактивным эффектом, формирующие стойкую зависимость и вызывающие состояние одурманивания. Речь идет о так называемой «аптечной наркомании», целенаправленно распространявшейся в молодежной среде.

Основными потребителями являлись лица в возрасте от 18 до 25 лет, в том числе ранее судимые, состоящие на учете, а также граждане, впервые вовлеченные в употребление.

В результате масштабных оперативно-следственных мероприятий пресечена устойчивая преступная схема и не допущено дальнейшее распространение психоактивных препаратов.

Из незаконного оборота изъяты крупные партии лекарственных средств, наркотические вещества, боеприпасы и значительные денежные средства. Также выявлены факты незаконного культивирования запрещенных веществ.

Установлены 11 подозреваемых, из них 6 ключевых участников организованной группы взяты под стражу. По предварительным данным, общий оборот преступной деятельности составлял около 1 млрд тенге.

На имущество, добытое преступным путем, включая объекты недвижимости и дорогостоящие транспортные средства, наложен арест.

Пресечение данной схемы позволило не только нанести серьезный удар по теневому наркорынку региона, но и предотвратить дальнейшее вовлечение молодежи в наркопотребление, тем самым не допустив более тяжких последствий.

Полиция предупреждает, что любые попытки незаконного оборота психоактивных веществ будут жестко пресекаться в рамках закона. Расследование продолжается. В соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.