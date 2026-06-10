В ЗКО обнаружен факт незаконного сброса медицинских отходов
Виновные понесут ответственность, заявили в Минздраве.
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МИНЗДРАВ: ВИНОВНЫЕ В НЕЗАКОННОМ СБРОСЕ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ В ЗКО ПОНЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Министерство здравоохранения держит на особом контроле расследование факта незаконного сброса медицинских отходов, выявленного в Западно-Казахстанской области.
Сразу после установления факта нарушения были организованы комплексные проверочные мероприятия с участием санитарно-эпидемиологической службы, правоохранительных органов и экологических подразделений.
В рамках оперативных действий представители ИП «Кемел» в присутствии сотрудников полиции осуществили сбор обнаруженных медицинских отходов общим объемом 144 килограмма. Все материалы изъяты, размещены на территории предприятия и опечатаны в качестве вещественных доказательств.
Для оценки возможного воздействия на окружающую среду и санитарно-эпидемиологическую ситуацию специалистами проведен отбор проб почвы. Лабораторные исследования выполняются по микробиологическим и санитарно-химическим показателям.
Одновременно на месте выявленного нарушения и прилегающей территории проведены в полном объеме дезинфекционные работы.
В Министерстве здравоохранения подчеркнули, что факты ненадлежащего обращения с медицинскими отходами рассматриваются как серьезное нарушение санитарно-эпидемиологических требований и представляют потенциальную угрозу здоровью населения.
Материалы проверки переданы в уполномоченные органы для дальнейшей правовой оценки. По итогам расследования виновные лица будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Предварительные результаты лабораторных исследований ожидаются в течение 3–7 дней.
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