Сегодня в Бурлинском районе Западно-Казахстанской области состоялось торжественное открытие новой школы на 300 мест, передает BAQ.KZ со ссылкой на акимат области.

Учебное заведение построено в рамках национального проекта "Келешек мектептері", реализуемого по инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева. В церемонии открытия принял участие аким области Нариман Торегалиев.

История школы в этом районе насчитывает более полувека. В 1957 году Пугачёвская восьмилетняя школа была открыта как самостоятельное учебное заведение, что дало новый импульс развитию образования в регионе. Здание, в котором школа функционировала с 1962 года, было рассчитано на 180 учащихся. Новое современное здание, оснащённое 17 учебными кабинетами, построено ТОО "Жайык Сити" и рассчитано на 300 мест.

Аким области Нариман Торегалиев поздравил жителей района с открытием школы и отметил масштабную работу по модернизации образовательной инфраструктуры.

"Новая школа станет поистине современным инновационным образовательным учреждением, ориентированным на всестороннее развитие подрастающего поколения, освоение достижений науки и техники, и повышение их творческого потенциала. В целом, за последние три года в нашей области построено 27 школ на 9206 мест в целях создания условий для получения учащимися качественного образования. Из них 16 школ на 1338 мест возведены в рамках социального инвестиционного проекта компании Karachaganak Petroleum Operating B.V., 3 школы на 1060 мест – за счёт местного бюджета, а 2 школы на 508 мест – на средства Фонда развития образовательной инфраструктуры. В рамках проекта "Келешек мектептері" введено в эксплуатацию 6 школ "Келешек" общей вместимостью 6300 мест, включая и сегодняшнюю открытую школу", – подчеркнул аким.

В 2025–2026 учебном году в новой школе обучаются 394 учащихся в 28 класс-комплектах, из которых 194 ребёнка учатся на казахском языке, а 200 — на русском. Кроме того, в трёх классах предшкольной подготовки занимаются 36 детей. Школа насчитывает 51 педагога, в том числе 9 педагогов-исследователей, 15 педагогов-экспертов и 15 педагогов-модераторов.

По завершении церемонии открытия Нариман Торегалиев вместе с первоклассниками посадил на территории школы саженец тополя, символизирующий рост, развитие и новые перспективы для подрастающего поколения.