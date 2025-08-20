В Уральске полицейские задержали 23-летнего жителя, подозреваемого в вымогательстве у своей бывшей девушки, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщили в департаменте полиции Западно-Казахстанской области, молодой человек в течение трёх лет угрожал девушке распространением её интимных фотографий в интернете и требовал деньги. В результате потерпевшая передала ему около 9 млн тенге.

Факты вымогательства подтверждены банковскими переводами и перепиской в мессенджере. Злоумышленник был задержан с поличным при получении очередной суммы - 150 тысяч тенге.

По данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемый водворён в изолятор временного содержания. Следственные действия продолжаются, ход расследования находится на контроле у руководства ДП.