В ЗКО подростку заменили год тюрьмы на общественные работы

В Западно-Казахстанской области несовершеннолетнему заменили один год лишения свободы на 50 часов общественных работ. Такое решение приняли после пересмотра дела в кассации, передает BAQ.KZ.

Подростка ранее признали виновным сразу по нескольким преступлениям. За одно из них, небольшой тяжести, ему назначили год тюрьмы.

При пересмотре дела прокурор указал, что по закону несовершеннолетним нельзя назначать лишение свободы за преступления небольшой тяжести.

Такое же правило действует и для преступлений средней тяжести, если они не связаны со смертью человека.

После этого наказание по одному из эпизодов изменили на 50 часов общественных работ. Остальная часть приговора осталась без изменений.

В Генпрокуратуре напомнили, что при вынесении приговора несовершеннолетним суд должен учитывать возраст, условия жизни и воспитания, уровень психического развития и другие обстоятельства. Также рассматривается возможность применения воспитательных мер.