В ЗКО пособника аферистов приговорили к 5,6 годам лишения свободы
ДФеньги передавали через такси.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Управление по противодействию киберпреступности департамента полиции Западно-Казахстанской области задержало 25-летнего мужчину, причастного к крупному мошенничеству, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
Злоумышленники, выдавая себя за сотрудников КНБ и Национального банка, убедили жителя региона выполнить их указания и передать несколько десятков миллионов тенге якобы "для безопасности".
Мошенники действовали методично: применяя психологическое давление, они внушили потерпевшему необходимость снять деньги со своего депозитного счёта и передать их через курьерскую службу с помощью водителей такси. В схеме мужчина 1999 года рождения выступал пособником — он принимал деньги от курьеров и передавал их преступной группе.
Подозреваемый был задержан в городе Аральск Кызылординской области. Во время личного досмотра у него обнаружили 2 000 долларов США и 265 тысяч тенге. Следствие установило, что он осознанно и неоднократно получал средства потерпевшего, способствуя реализации мошеннической схемы.
Полицейские продолжают оперативно-розыскные мероприятия для установления остальных участников преступной группы. Суд признал задержанного виновным и приговорил к 5 годам 6 месяцам лишения свободы.
Правоохранительные органы ЗКО напоминают гражданам о необходимости сохранять бдительность и незамедлительно обращаться в полицию при подозрительных звонках, попытках давления или требованиях перевести деньги.
Самое читаемое
- 12 погибших в Алгабасе: МЧС назвал возможную причину пожара
- В Шымкенте накрыли подпольный алкогольный цех
- Казахстан может запустить национальный автомобильный бренд: что известно о проекте
- В Астане санврач ввела ограничения из-за роста ОРВИ
- София Актаева завоевала серебро Игр исламской солидарности в Эр-Рияде