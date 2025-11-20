Управление по противодействию киберпреступности департамента полиции Западно-Казахстанской области задержало 25-летнего мужчину, причастного к крупному мошенничеству, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Злоумышленники, выдавая себя за сотрудников КНБ и Национального банка, убедили жителя региона выполнить их указания и передать несколько десятков миллионов тенге якобы "для безопасности".

Мошенники действовали методично: применяя психологическое давление, они внушили потерпевшему необходимость снять деньги со своего депозитного счёта и передать их через курьерскую службу с помощью водителей такси. В схеме мужчина 1999 года рождения выступал пособником — он принимал деньги от курьеров и передавал их преступной группе.

Подозреваемый был задержан в городе Аральск Кызылординской области. Во время личного досмотра у него обнаружили 2 000 долларов США и 265 тысяч тенге. Следствие установило, что он осознанно и неоднократно получал средства потерпевшего, способствуя реализации мошеннической схемы.

Полицейские продолжают оперативно-розыскные мероприятия для установления остальных участников преступной группы. Суд признал задержанного виновным и приговорил к 5 годам 6 месяцам лишения свободы.

Правоохранительные органы ЗКО напоминают гражданам о необходимости сохранять бдительность и незамедлительно обращаться в полицию при подозрительных звонках, попытках давления или требованиях перевести деньги.