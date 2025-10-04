В Западно-Казахстанской области рассмотрено дело о возврате незаконно полученных средств. Житель Жанибекского района стал жертвой интернет-мошенников и лишился около 30 миллионов тенге, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Мой город".

Как сообщили в пресс-службе суда ЗКО, потерпевший перешёл по рекламной ссылке и связался с мужчиной, который представился сотрудником компании "КазМунайГаз". По его указанию он установил приложение Bybit и предоставил доступ к своему смартфону. Позже мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию.

Следствие установило, что со счёта жертвы было переведено 2 миллиона тенге на карту гражданина Б. Через суд истец потребовал вернуть хотя бы эту сумму.

Ответчик утверждал, что получил деньги "в рамках торговли цифровыми активами", однако доказательств не предоставил. Суд установил, что никаких договорных отношений между сторонами не было.

"Держатель банковской карты, либо счета при поступлении денег от неизвестного лица вправе обратиться в банк за установлением основания их получения, либо принять меры по возврату поступивших денег. Поскольку, после поступления денег ответчик не принял мер для выяснения оснований их поступления, то последующие его действия по перечислению денег иным лицам расценивается как распоряжение ими по своему усмотрению", – говорится в решении суда.

В результате суд признал факт неосновательного обогащения и обязал ответчика вернуть 2 миллиона тенге пострадавшему в полном объёме, а также компенсировать судебные расходы.