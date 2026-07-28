В Западно-Казахстанской области продолжаются работы по ликвидации природного пожара на территории Уральского лесного хозяйства. Авиация выполнила 46 сбросов воды общим объемом 68 тонн.

Работы осложняет порывистый ветер. Несмотря на это, подразделения продолжают локализацию и ликвидацию возгорания.

К тушению привлечены силы МЧС, лесного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов, местных исполнительных органов, а также второй спасательный батальон воинской части 20982 МЧС.

С воздуха работают вертолеты АО «Казавиаспас» МЧС и РГКП «Казавиалесоохрана». Всего задействованы около 80 человек, 10 единиц наземной техники и два вертолета.

Ликвидация пожара продолжается, ситуация находится на контроле МЧС Казахстана.

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