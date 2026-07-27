Возгорания не было: стала известна причина задымления автобуса в Астане

В пресс-службе «Автобусного парка №1» прокомментировали информацию о якобы возгорании автобуса маршрута №44 в Астане, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в пресс-службе, по предварительной информации, возгорания не было. Во время движения один из пассажиров по неосторожности задел своей сумкой огнетушитель, из-за чего произошло его непреднамеренное срабатывание.

В автопарке отметили, что в результате инцидента никто не пострадал. Сейчас автобус проходит техническую проверку и мойку. После завершения всех необходимых процедур транспортное средство продолжит работу на линии.

Ранее в социальных сетях появились сообщения о том, что автобус №44 якобы сломался, задымился и был слышен звук, похожий на небольшой взрыв.

Напомним, в Астане на проспекте Аль-Фараби произошло возгорание маршрутного автобуса. В столичном районе Есиль по проспекту Аль-Фараби произошло возгорание моторного отсека маршрутного автобуса.

На место происшествия незамедлительно были направлены подразделения МЧС и Центра медицины катастроф. По прибытии пожарные установили, что моторный отсек автобуса горит открытым пламенем. До прибытия спасателей все пассажиры самостоятельно покинули салон.

В результате слаженных действий сотрудников МЧС возгорание было ликвидировано в кратчайшие сроки. Пожарные не допустили распространения огня на весь автобус.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Читайте также: