В ЗКО раскрыли серию краж скота на 5,46 млн тенге

Полицейские задержали двух мужчин, которых подозревают в серии краж скота в Чингирлауском районе. По предварительным данным, за несколько месяцев они похитили пять голов крупного рогатого скота и шесть лошадей.

Как сообщили в Polisia.kz, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили причастность задержанных к девяти эпизодам краж.

Часть похищенного скота находилась на вольном выпасе. Общая сумма ущерба, причиненного владельцам животных, составила 5 млн 460 тыс. тенге.

Сейчас правоохранители проверяют возможную причастность подозреваемых к другим аналогичным преступлениям и принимают меры для розыска похищенных животных.

Суд избрал задержанным меру пресечения в виде ареста.

Другие детали досудебного расследования не разглашаются в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Казахстана.