Сотрудники управления по противодействию киберпреступности ДП Западно-Казахстанской области пресекли деятельность масштабной схемы интернет-мошенничества под видом инвестиций в криптовалюту, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе расследования установлено, что 27-летний уроженец региона вовлёк более 20 местных жителей в преступную схему в качестве так называемых "дропперов". Через их банковские счета проходили переводы похищенных средств.

Деньги конвертировались в криптовалюту с использованием онлайн-платформ Bybit и Binance, после чего отправлялись организаторам. Сам подозреваемый получал процент за свои услуги. Задержание мужчины произошло в столице, сейчас он находится под стражей в Уральске.

Расследование уголовного дела находится на финальной стадии.