  • 30 Сентября, 05:07

В ЗКО раскрыта крупная схема криптомошенничества

Задержан 27-летний житель области.

Сегодня, 03:35
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Polisia.kz Сегодня, 03:35
Сегодня, 03:35
118
Фото: Polisia.kz

Сотрудники управления по противодействию киберпреступности ДП Западно-Казахстанской области пресекли деятельность масштабной схемы интернет-мошенничества под видом инвестиций в криптовалюту, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе расследования установлено, что 27-летний уроженец региона вовлёк более 20 местных жителей в преступную схему в качестве так называемых "дропперов". Через их банковские счета проходили переводы похищенных средств.

Деньги конвертировались в криптовалюту с использованием онлайн-платформ Bybit и Binance, после чего отправлялись организаторам. Сам подозреваемый получал процент за свои услуги. Задержание мужчины произошло в столице, сейчас он находится под стражей в Уральске.

Расследование уголовного дела находится на финальной стадии.

"Полиция призывает граждан быть предельно осторожными. Не доверяйте свои персональные данные и банковские реквизиты третьим лицам, чтобы не стать соучастником противоправной деятельности", - говорится в сообщении.

Самое читаемое

Наверх