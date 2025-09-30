В ЗКО раскрыта крупная схема криптомошенничества
Задержан 27-летний житель области.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сотрудники управления по противодействию киберпреступности ДП Западно-Казахстанской области пресекли деятельность масштабной схемы интернет-мошенничества под видом инвестиций в криптовалюту, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
В ходе расследования установлено, что 27-летний уроженец региона вовлёк более 20 местных жителей в преступную схему в качестве так называемых "дропперов". Через их банковские счета проходили переводы похищенных средств.
Деньги конвертировались в криптовалюту с использованием онлайн-платформ Bybit и Binance, после чего отправлялись организаторам. Сам подозреваемый получал процент за свои услуги. Задержание мужчины произошло в столице, сейчас он находится под стражей в Уральске.
Расследование уголовного дела находится на финальной стадии.
"Полиция призывает граждан быть предельно осторожными. Не доверяйте свои персональные данные и банковские реквизиты третьим лицам, чтобы не стать соучастником противоправной деятельности", - говорится в сообщении.
Самое читаемое
- Певец ALEM стал одним из лидеров шоу Silk Way Star по итогам второго эпизода
- 22-летняя казахстанка разбила камнем стекло поезда из-за опоздания
- Арестован прокурор города Рудный
- Казахстанские пловцы завоевали бронзу в смешанной эстафете на III Играх СНГ
- Матч "Кайрат" — "Реал" в Алматы принесёт бюджету до 3 млрд тенге