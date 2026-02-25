 В ЗКО спасли пятерых рыбаков из снежного заноса

В медицинской помощи спасённые не нуждались.

Сегодня 2026, 05:32
Фото: МЧС РК

В Сырымском районе пятеро рыбаков, возвращаясь домой, застряли в снежном заносе и не смогли продолжить движение. Оказавшись в затруднительной ситуации, они обратились за помощью по номеру 112, передает BAQ.KZ.

Спасатели оперативно выехали на вездеходе. Добравшись до заявителей, сотрудники МЧС эвакуировали всех пятерых в село Жымпиты.

Рыбаки выразили благодарность спасателям за своевременную помощь и поддержку.

