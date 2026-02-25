В ЗКО спасли пятерых рыбаков из снежного заноса
В медицинской помощи спасённые не нуждались.
Сегодня 2026, 05:32
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 05:32Сегодня 2026, 05:32
122Фото: МЧС РК
В Сырымском районе пятеро рыбаков, возвращаясь домой, застряли в снежном заносе и не смогли продолжить движение. Оказавшись в затруднительной ситуации, они обратились за помощью по номеру 112, передает BAQ.KZ.
Спасатели оперативно выехали на вездеходе. Добравшись до заявителей, сотрудники МЧС эвакуировали всех пятерых в село Жымпиты.
Рыбаки выразили благодарность спасателям за своевременную помощь и поддержку.
Самое читаемое
- Судья от Казахстана в центре скандала на Олимпиаде: союз фигурного катания сделал заявление
- Столичные школьники первой смены перейдут на дистанционное обучение 24 февраля
- Багажный скандал в Алматы-1 обернулся чисткой среди начальства
- В Мексике 25 бойцов Нацгвардии погибли при столкновениях с членами наркокартеля
- Астанчанина заставили вернуть миллионы за обучение