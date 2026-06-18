В ЗКО требуют уволить акима после задержания за пьяное вождение

В Западно-Казахстанской области совет по этике рассмотрел дисциплинарное дело в отношении акима Чапаевского сельского округа, которого ранее задержали за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

По инфрмации "Мой город", как сообщили на заседании совета по этике при региональном департаменте Агентства по делам государственной службы, инцидент произошел 12 марта. Сотрудники полиции остановили служебный автомобиль, за рулем которого находился чиновник. По материалам дела, он управлял транспортным средством в рабочее время, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

На месте был составлен административный протокол. О факте правонарушения стало известно в ходе мониторинга судебных решений, публикаций в СМИ и базы данных административных дел.

По словам заместителя руководителя департамента Агентства по делам государственной службы по ЗКО Даурена Хаирова, первоначально суд первой инстанции вынес решение в пользу чиновника. Однако впоследствии апелляционная инстанция отменила этот вердикт.

Рассмотрев обстоятельства дела, совет по этике рекомендовал освободить акима от занимаемой должности. Отмечается, что на момент совершения правонарушения чиновник уже имел действующее дисциплинарное взыскание в виде предупреждения о неполном служебном соответствии.

Окончательное решение по кадровому вопросу будет принято в установленном законодательством порядке.