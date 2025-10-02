В Западно-Казахстанской области в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Қару" полицейские пресекли браконьерскую деятельность, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz. При обыске в зимовке, принадлежащей руководителю крестьянского хозяйства, полиция обнаружила арсенал оружия и рога сайги.

Стражи порядка изъяли самодельное стреляющее устройство типа "поджиг", два гладкоствольных ружья, два обреза, 104 патрона различных калибров, а также 30 рогов сайги. В отношении владельца возбуждено уголовное дело, он водворён в изолятор временного содержания.

По области в целом в ходе ОПМ изъято 16 единиц незаконно хранившегося оружия: десять гладкоствольных ружей, два обреза, винтовка, травматический пистолет и ещё два иных вида. Конфисковано также 164 боеприпаса — семь к нарезному и 157 к гладкоствольному оружию. В полиции подчеркнули: борьба с браконьерством и нелегальным оружием продолжается в регионе в рамках принципа "Закон и порядок".