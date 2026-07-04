В ЗКО в отношении частного судебного исполнителя начали расследование
Прокуратура выявила нарушения при распоряжении средствами в рамках исполнительных производств. Ущерб исчисляется миллионами тенге.
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Прокуратура Западно-Казахстанской области начала досудебное расследование в отношении частного судебного исполнителя, в деятельности которого были выявлены нарушения законодательства об исполнительном производстве.
Как сообщили в надзорном органе, нарушения были установлены в ходе проверки деятельности частных судебных исполнителей.
По данным прокуратуры, частный судебный исполнитель нарушил порядок распоряжения денежными средствами, поступившими в рамках исполнительных производств. В частности, взыскателям не были перечислены 532 тыс. тенге, а еще 9,8 млн тенге, по версии следствия, необоснованно переведены третьему лицу.
По данным фактам начато досудебное расследование по статье 251 Уголовного кодекса Республики Казахстан («Злоупотребление полномочиями частным судебным исполнителем»).
В прокуратуре отметили, что ход расследования находится на особом контроле. По его итогам действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка, а также приняты меры в соответствии с действующим законодательством.
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