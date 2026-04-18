В ЗКО выявили бюджетные нарушения на сумму свыше 300 млн тенге

Прокуратуре удалось предотвратить необоснованное расходование бюджетных средств.

Прокуратура Казталовского района Западно-Казахстанской области выявила нарушения бюджетного законодательства на сумму более 300 миллионов тенге, передает BAQ.KZ.

Как установлено в ходе анализа, при планировании трёхлетнего бюджета в проект включались расходы, не подтверждённые необходимыми расчётами и документами. Такие действия могли привести к искусственному завышению бюджетных затрат и создать риски неэффективного использования государственных средств.

Благодаря вмешательству прокуратуры удалось предотвратить необоснованное расходование бюджетных средств.

В надзорном органе подчеркнули, что вопросы соблюдения бюджетного законодательства остаются на особом контроле.

