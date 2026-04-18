В ЗКО выявили бюджетные нарушения на сумму свыше 300 млн тенге
Прокуратуре удалось предотвратить необоснованное расходование бюджетных средств.
Сегодня 2026, 16:12
105Фото: Pixabay.com
Прокуратура Казталовского района Западно-Казахстанской области выявила нарушения бюджетного законодательства на сумму более 300 миллионов тенге, передает BAQ.KZ.
Как установлено в ходе анализа, при планировании трёхлетнего бюджета в проект включались расходы, не подтверждённые необходимыми расчётами и документами. Такие действия могли привести к искусственному завышению бюджетных затрат и создать риски неэффективного использования государственных средств.
Благодаря вмешательству прокуратуры удалось предотвратить необоснованное расходование бюджетных средств.
В надзорном органе подчеркнули, что вопросы соблюдения бюджетного законодательства остаются на особом контроле.
