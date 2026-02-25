Департаментом АФМ по Западно-Казахстанской области окончено расследование по факту хищения бюджетных средств выделенных на капитальный ремонт автомобильных дорог, передает BAQ.KZ.

В марте 2023 года по итогам государственных закупок между ГУ «Сырымский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» и ПК «Сапак» заключён договор на ремонт дорог в селе Жымпиты на общую сумму 259 млн тенге.

– Однако директор ПК «Сапак», вступив в сговор с директором субподрядной организации ТОО «Ак-Би», разработал схему присвоения вверенных денежных средств. Подозреваемые систематически оформляли акты выполненных работ с заведомо ложными сведениями, включая асфальтирование, земляные, бетонные, водопроводные и другие виды дорожных работ, которые фактически не выполнялись или были выполнены в меньших объёмах, – сообщили в АФМ.

На основании фиктивных актов заказчиком осуществлялось перечисление бюджетных средств на расчетный счет ПК «Сапак». В дальнейшем полученные денежные средства распределялись между участниками схемы. В результате государству причинён материальный ущерб в сумме 56,5 млн тенге.

С санкции суда на квартиру одного из подозреваемых наложен арест. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направлено в суд.

Кроме того, ранее приговором суда руководитель ГУ «Сырымский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Иная информация в порядке ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит.