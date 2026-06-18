В 50 департаментах Франции объявлен оранжевый уровень погодной опасности
Температура на большей части страны уже достигает 30–35°C.
Сегодня 2026, 01:49
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Сегодня 2026, 01:49Сегодня 2026, 01:49
74Фото: Pixabay.com
Из-за жары в 50 департаментах Франции объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Об этом сообщают французские медиа со ссылкой на Метеорологическая служба.
По информации местных СМИ, предупреждение касается в том числе Аквитанию, Иль-де-Франс и долину Роны. В зону опасности попали, таким образом, такие города, как Париж, Бордо и Лион.
Температура на большей части страны уже достигает 30–35°C, на западе и в некоторых других регионах столбики термометров поднимутся до 36–37°C, а в выходные дойдут до 40°C.
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