Из-за жары в 50 департаментах Франции объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Об этом сообщают французские медиа со ссылкой на Метеорологическая служба.

По информации местных СМИ, предупреждение касается в том числе Аквитанию, Иль-де-Франс и долину Роны. В зону опасности попали, таким образом, такие города, как Париж, Бордо и Лион.

Температура на большей части страны уже достигает 30–35°C, на западе и в некоторых других регионах столбики термометров поднимутся до 36–37°C, а в выходные дойдут до 40°C.