Вагон пассажирского поезда сошел с рельсов: есть пострадавшие

В Туркестанской области на участке "Жанакорган – Туркестан" с рельсов сошёл один из вагонов пассажирского поезда №8, следовавшего по маршруту "Саратов – Алматы".

По данным перевозчика, в вагоне находились 36 пассажиров, среди которых 13 детей.

Предварительно сообщается о двух пострадавших. Одна пассажирка получила ушиб головы, находясь в туалете вагона. Кроме того, ребёнок из соседнего вагона получил ожоги от кипятка.

Причины происшествия устанавливаются. Начальник поезда и поездная бригада проводят разъяснительную работу с пассажирами.

По имеющейся информации, ситуация находится под контролем.