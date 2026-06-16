Вагон пассажирского поезда сошел с рельсов: есть пострадавшие
Сегодня 2026, 18:38
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Сегодня 2026, 18:38Сегодня 2026, 18:38
55Фото: Кадр из видео
В Туркестанской области на участке "Жанакорган – Туркестан" с рельсов сошёл один из вагонов пассажирского поезда №8, следовавшего по маршруту "Саратов – Алматы".
По данным перевозчика, в вагоне находились 36 пассажиров, среди которых 13 детей.
Предварительно сообщается о двух пострадавших. Одна пассажирка получила ушиб головы, находясь в туалете вагона. Кроме того, ребёнок из соседнего вагона получил ожоги от кипятка.
Причины происшествия устанавливаются. Начальник поезда и поездная бригада проводят разъяснительную работу с пассажирами.
По имеющейся информации, ситуация находится под контролем.
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