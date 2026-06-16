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Вагон пассажирского поезда сошел с рельсов: есть пострадавшие

Сегодня 2026, 18:38
АВТОР
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Кадр из видео Сегодня 2026, 18:38
Сегодня 2026, 18:38
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Фото: Кадр из видео

В Туркестанской области на участке "Жанакорган – Туркестан" с рельсов сошёл один из вагонов пассажирского поезда №8, следовавшего по маршруту "Саратов – Алматы".

По данным перевозчика, в вагоне находились 36 пассажиров, среди которых 13 детей.

Предварительно сообщается о двух пострадавших. Одна пассажирка получила ушиб головы, находясь в туалете вагона. Кроме того, ребёнок из соседнего вагона получил ожоги от кипятка.

Причины происшествия устанавливаются. Начальник поезда и поездная бригада проводят разъяснительную работу с пассажирами.

По имеющейся информации, ситуация находится под контролем.

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