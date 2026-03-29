В ночь на 26 марта в порту Усть-Луги Ленинградской области России произошла массовая драка на территории отгрузочного терминала газоперерабаты вающего комплекса « Велесстрой » , передает BAQ . KZ .

В конфликте участвовали рабочие, включая граждан Казахстана. По предварительным данным, инцидент возник на бытовой почве и не привёл к тяжёлым последствиям.

Прораб Саурбек Бекжанов, представляющий интересы группы вахтовиков, сообщил, что причиной инцидента стало недопонимание, которое переросло в потасовку.

«Мы работаем здесь, в Ленинградской области, в районе Усть-Луги, и в тот день произошёл обычный рабочий конфликт. Было недопонимание с представителями охраны, после чего началась потасовка. При этом хочу подчеркнуть, что никаких тяжёлых последствий нет - никто не погиб, серьёзных травм также не зафиксировано. В целом это бытовая ситуация, которая уже завершилась», – сообщил он.

По его словам, после инцидента на место прибыли представители официальных структур. На данный момент,как отмечает вахтовик, ситуация находится под контролем, а взаимодействие с компетентными органами выстроено.

«Приезжали представители консульства Казахстана, были и другие ответственные лица. Сейчас всё рассматривается в рамках закона, мы постоянно на связи с официальными органами. Никакой угрозы для людей нет, все находятся в нормальном состоянии и продолжают работать. Просим не переживать - ситуация стабильная и контролируемая.Обстановка на объекте нормализовалась», – подчеркнул Саурбек Бекжанов.

По словам другого работника, Мейржана Сансыбая, распространяемая в сети информация может быть преувеличена.

«Мы здесь давно работаем и можем сказать, что ничего критического не произошло. Да, был определённый инцидент, но он не носил какого-то масштабного или опасного характера. Сейчас всё спокойно, люди на местах, никто не пострадал. Обстановка нормальная, и поводов для беспокойства нет», – отметил он.

Ситуацию также прокомментировал депутат Государственной думы РФ Адам Делимханов. Он сообщил, что представители Чеченской Республики выезжали на место для урегулирования ситуации.

«Наши представители прибыли в Усть-Лугу и провели встречи с Генеральным консулом Казахстана и правоохранительными органами. В ходе переговоров удалось найти взаимопонимание между сторонами. Ситуация была подробно обсуждена, и все вопросы удалось урегулировать в конструктивном ключе», — заявил он.

Он подчеркнул, что конфликт не имел межнациональной подоплёки. По его словам, подобные инциденты не должны становиться поводом для спекуляций.

«Речь идёт исключительно о бытовом конфликте, который не связан ни с религиозными, ни с национальными вопросами. На данный момент он полностью исчерпан, и никаких оснований для дальнейшего обострения нет. Мы будем и дальше пресекать любые попытки представить подобные ситуации как межэтнические», — добавил депутат.

По имеющейся информации, в настоящее время обстановка в районе остаётся спокойной, а все обстоятельства произошедшего изучаются компетентными органами.