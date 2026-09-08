Класс могут отправить на дистанционку при 30% заболевших: Астана готовится к сезону ОРВИ

В Астане с 15 сентября стартует вакцинация против гриппа. В первую очередь прививки будут делать людям из групп риска, сообщили в столичном акимате.

В этот список входят медицинские работники, люди с хроническими заболеваниями, дети и школьники, беременные женщины, пожилые граждане, а также проживающие в учреждениях закрытого типа и организациях социальной защиты.

Одновременно городские поликлиники и стационары готовятся к сезонному росту заболеваемости ОРВИ и гриппом.

Куда обращаться с симптомами ОРВИ

В поликлиниках работают фильтр-кабинеты и кабинеты неотложной помощи. В будние дни они принимают пациентов с 08:00 до 20:00, в выходные и праздничные дни – с 08:00 до 18:00.

Также работают мобильные бригады, которые оказывают помощь на дому. Особое внимание будут уделять беременным женщинам и детям до одного года с симптомами ОРВИ и гриппа.

В стационарах предусмотрели возможность развернуть дополнительные инфекционные койки в случае роста числа госпитализированных.

Класс могут перевести на дистанционное обучение

В школах и детских садах будут ежедневно следить за посещаемостью и проводить «утренний фильтр».

Если в одном классе заболеют 30% и более учеников, может быть рассмотрен вопрос о временном переходе этого класса на дистанционное обучение.

Готовность медицинских организаций столицы к эпидсезону проверят до 10 сентября. В период сезонного роста заболеваемости также усилят мониторинг ОРВИ, гриппа и COVID-19.