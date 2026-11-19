Валуны до 2,5 метра падают на дорогу: в Алматы на месяц перекроют участок к Алма-Арасану
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
С 23 ноября в Алматы планируют на месяц перекрыть участок дороги в сторону Алма-Арасана. Причиной стали обрушения скального грунта и падение крупных валунов, которые угрожают безопасности водителей и местных жителей, передает BAQ.KZ со ссылкой на городские власти.
Движение ограничат на улице Алма-Арасан от экопоста до магазина «Нурбота».
На этом участке зафиксированы камнепады. Диаметр некоторых обрушившихся валунов достигает 2,5 метра. Они представляют опасность для автомобилистов, жителей и расположенных поблизости инженерных коммуникаций.
Для предотвращения чрезвычайных ситуаций специалисты проведут контролируемый спуск и удаление опасных камней, после чего выполнят работы по укреплению склона.
Работы постараются организовать так, чтобы сократить неудобства для жителей и водителей. По возможности в выходные дни нагрузку на дорожное движение будут минимизировать.
Автомобилистов просят заранее планировать маршруты с учетом предстоящего перекрытия.
Самое читаемое
- Миллиарды без Хуанга: Nvidia удвоила выручку, но отказалась возвращать основателя
- Снег, метель и гололёд накроют Казахстан: в регионах объявили штормовое предупреждение
- Токаев взял ситуацию в «Самрук-Қазына» под контроль: Бектенов выступил с заявлением
- Автокредиты под 4%: почему программа не справляется со спросом
- Эффективная энергия ветра - Как Костанайская область решает проблему дефицита электричества с помощью зеленой энергетики