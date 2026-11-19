С 23 ноября в Алматы планируют на месяц перекрыть участок дороги в сторону Алма-Арасана. Причиной стали обрушения скального грунта и падение крупных валунов, которые угрожают безопасности водителей и местных жителей, передает BAQ.KZ со ссылкой на городские власти.

Движение ограничат на улице Алма-Арасан от экопоста до магазина «Нурбота».

На этом участке зафиксированы камнепады. Диаметр некоторых обрушившихся валунов достигает 2,5 метра. Они представляют опасность для автомобилистов, жителей и расположенных поблизости инженерных коммуникаций.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций специалисты проведут контролируемый спуск и удаление опасных камней, после чего выполнят работы по укреплению склона.

Работы постараются организовать так, чтобы сократить неудобства для жителей и водителей. По возможности в выходные дни нагрузку на дорожное движение будут минимизировать.

Автомобилистов просят заранее планировать маршруты с учетом предстоящего перекрытия.