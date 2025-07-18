Официальный курс доллара, установленный Национальным банком на 18 июля, достиг исторического максимума — 532,74 тенге. Это самое высокое значение за всю историю наблюдений. Предыдущий рекорд был зафиксирован в декабре 2023 года — 530,24 тенге, передает BAQ.KZ.

За сутки тенге ослаб по отношению к доллару сразу на 1,2% (6,24 тенге). Похожее дневное падение наблюдалось в апреле, когда курс вырос на фоне внешнеполитических факторов. Аналитики отмечают: валютный рынок демонстрирует повышенную волатильность, а участники – осторожность и тревожность.

Резкое ослабление тенге началось ещё в середине июня. Несмотря на временную стабилизацию в начале июля, с 12 числа курс вновь пошёл вниз. В Нацбанке объясняют это внутренними сезонными факторами — активным импортом в рамках реализации бюджетных проектов, а также ростом спроса на валюту в период отпусков.

На последнем заседании правительства сообщалось, что фундаментальных причин для значительного изменения обменного курса не наблюдается. Тем не менее рынок реагирует на нарастающее давление.

С начала июля доллар подорожал на 2,5% (13,1 тенге), а с начала года — на 1,5% (7,63 тенге). Рекордных значений достигли и другие иностранные валюты: курс евро составил 617,23 тенге, а рубль — 6,77 тенге, что стало максимумом за последние два с половиной года.