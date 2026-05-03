«Вам идёт»: финский президент оказался за решёткой
Президент Финляндии Александр Стубб оказался в неловкой ситуации во время общения с горожанами у президентского дворца, передает BAQ.kz со ссылкой на РИА Новости.
Во время встречи глава государства вместе с супругой оказался у ограждения, и в какой-то момент визуально — рядом с решёткой. Стубб попытался обыграть это в шутливой форме, связав ситуацию с темой «ограничения свободы для главы государства», однако его реплика вызвала неоднозначную реакцию и привела к неловкости.
Одна из горожанок попыталась поддержать разговор, отметив:
«Вам идёт, вы замечательная пара».
В ответ президент попытался сгладить ситуацию, переведя акцент на супругу и заявив, что она «куда замечательнее него».
По данным издания, инцидент стал ещё одним эпизодом в череде небольших публичных курьёзов вокруг Стубба.
Ранее внимание СМИ и пользователей соцсетей привлекал его внешний вид во время новогоднего обращения, когда обсуждался его слегка помятый галстук.
