Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин встретились с молодыми талантами в сфере искусственного интеллекта на конференции AI Journey 2026 в Москве. В диалоге участвовали школьники и студенты из Казахстана, России и Индии, в том числе победители международных олимпиад по ИИ.

Токаев поздравил участников с возможностью выступить на международной площадке и представить свои знания руководителям двух государств. По его словам, старшее поколение должно создать условия, чтобы талантливая молодёжь могла профессионально развиваться и вносить вклад в экономику и безопасность своих стран.

Задача старшего поколения – создать условия для профессионального роста талантливой молодежи. И эта задача, по сути, имеет государственное значение. Мы будем делать все возможное для того, чтобы вы получали соответствующие знания без каких-либо затруднений и вносили вклад в обеспечение экономического развития и безопасности наших государств в этом очень сложном мире, — сказал президент Казахстана.

Он также заявил, что развитие искусственного интеллекта стало одним из главных приоритетов страны. Токаев напомнил, что 2026 год объявлен Годом цифровизации и искусственного интеллекта, а в Казахстане уже приняты необходимые законы и сформирована правовая основа для развития этой сферы.

При этом президент подчеркнул, что работа не ограничится одним годом: стремительное развитие ИИ будет ставить перед правительством новые задачи. Обращаясь к молодым участникам из Казахстана, Токаев призвал их сотрудничать с российскими сверстниками и коллегами.

Вам жить и строить новый мир, — напутствовал он молодёжь.

Встреча прошла в формате вопросов и ответов. Школьники и студенты обсуждали с президентами применение искусственного интеллекта в науке, образовании, медицине, экономике и искусстве. В завершение Токаев и Путин пожелали участникам новых достижений и интереса к знаниям.