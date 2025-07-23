В Сети набирает популярность видео спасателя из Акмолинской области, который повторил знаменитый трюк актёра Жан-Клода Ван Дамма — шпагат между двумя движущимися транспортными средствами. Только вместо грузовиков — катера, а вместо актёра — 27-летний спасатель Айдос Сабдин, передаёт BAQ.KZ.

Ролик был опубликован пресс-службой ДЧС региона и стал настоящим хитом. До этого аналогичный трюк, но уже между пожарными машинами, выполнил спасатель в Уральске — похоже, в Казахстане начался спасательный челлендж.

Айдос Сабдин — не только сотрудник оперативно-спасательного отряда, но и чемпион мира и Азии по ММА и ушу саньда. Он входит в сборную Акмолинской области по рукопашному бою "BATYR TEAM" и совмещает службу с профессиональными занятиями боевыми искусствами. По словам самого спасателя, он "не считает, сколько жизней спас", потому что это часть его повседневной работы.

"На волнах сложнее держать равновесие. Красавчик!" — комментируют пользователи. "Ван Дамм нервно курит в сторонке", — добавляют другие.

Челлендж, начавшийся с ярких видео, получил тёплый отклик в соцсетях и стал поводом для гордости за профессионализм и выносливость казахстанских спасателей. Пользователи радуются не только зрелищности, но и тому, что сотрудники службы теперь работают на современной технике.