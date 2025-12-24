Высшая аудиторская палата настаивает на диверсификации кредитного портфеля Банка Развития Казахстана (БРК) и расширении круга получателей поддержки, заявил председатель палаты Алихан Смаилов, передает BAQ.KZ. Он отметил, что БРК прежде всего ориентирован на поддержку крупного бизнеса.

На пленарном заседании Мажилиса председатель Высшей аудиторской палаты представил отчет эффективности оказания мер господдержки предпринимателям.

Единственным акционером банка является Национальный управляющий холдинг "Байтерек".

"Поскольку БРК прежде всего ориентирован на поддержку крупного бизнеса. Малый и средний бизнес у нас поддерживается через ФРП (Фонд развития предпринимательства). Поэтому мы настаиваем на том, чтобы меры поддержки через БРК охватывали более широкий круг крупных компаний. Портфель должен быть более диверсифицированным. Об этом мы говорили в прошлом году и продолжаем говорить сейчас", - сказал Смаилов на брифинге в Мажилисе.

По его словам, основные объемы государственной поддержки со стороны этого банка получают одни и те же крупные компании. Он также отметил, что руководство "Байтерека", и руководство банка сейчас предпринимают меры для диверсификации портфеля. Но кредитный портфель формировался годами, он не может измениться сразу, подчеркнул Смаилов.

Тем не менее, Высшая аудиторская палата продолжает акцентировать внимание руководства этих институтов на том, что необходимо расширять охват бизнеса.

"В этом отношении есть определённый прогресс, но пока он идёт медленно. Поэтому мы снова и снова поднимаем этот вопрос", - сказал Смаилов.