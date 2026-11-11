ВАП выявила завышение показателей коммерциализации науки в Казахстане

В Казахстане обнаружили существенные расхождения в оценке коммерциализации научных проектов. Фонд науки отчитался о показателе 43,6%, тогда как Высшая аудиторская палата оценила его в 15,7%. Причины разницы объяснили на заседании Курултая, передает BAQ.KZ.

Почему показатели отличаются

В ходе заседания депутат Курултая Екатерина Смышляева обратила внимание на результаты аудита финансирования науки.

По её словам, за последние три года из 141 завершённого проекта менее трети смогли подтвердить стабильные продажи продукции.

При этом Фонд науки сообщил о перевыполнении плана по коммерциализации, указав результат 43,6% при запланированных 29%.

Депутат поинтересовалась, какая методика расчёта является правильной и как министерство намерено повысить эффективность научных разработок.

Отвечая на вопрос, в Высшей аудиторской палате пояснили, что при расчёте показателя необходимо учитывать результаты проектов за один и тот же отчётный период.

– Фонд науки берёт количество проектов, завершённых с коммерциализацией за последние три года, и делит на общее количество проектов, завершённых в отчётном году. Соответственно, уровень коммерциализации существенно увеличивается, – пояснили в ВАП.

По мнению аудиторов, такой подход приводит к завышению показателя.

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек сообщил, что через Фонд науки финансирование на коммерциализацию получили 386 проектов.

Из них 241 проект начал продажи, 31 вышел на экспорт, а девять проектов достигли объёма продаж свыше миллиарда тенге.

Министр объяснил расхождения различиями в методиках оценки.

По его словам, ВАП учитывает прежде всего объёмы продаж, вложенные средства и прибыль, тогда как действующая методика министерства предусматривает и другие показатели, включая научные результаты и патенты.

– С точки зрения коммерциализации нужно более жёстко подходить, потому что здесь уже всё рынок. Поэтому мы будем пересматривать свою методику, более приближать её к методике Высшей аудиторской палаты, – заявил Саясат Нурбек.

Как изменят финансирование научных проектов

Министр также рассказал о новых механизмах поддержки научных разработок.

В частности, Фонд науки сможет выступать в качестве венчурного фонда и привлекать дополнительное финансирование от инвестиционных фондов, финансовых институтов и банков.

По словам Нурбека, уже состоялись переговоры с венчурными фондами Южной Кореи и Саудовской Аравии. В ближайшее время планируется заключение соглашений о создании совместных фондов.

Кроме того, министр сообщил, что Казахстан получил предварительное одобрение заявки на присоединение к европейской программе Horizon Europe.

По его словам, это позволит расширить возможности казахстанских учёных и научных организаций по участию в международных программах финансирования исследований.