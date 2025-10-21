Во время государственного визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Казахстан между городами Тараз и Казах были установлены побратимские отношения, передаёт корреспондент BAQ.KZ. Соглашение о дружбе подписано на фоне символичного исторического контекста, который объединяет два народа уже не одно столетие.

Как рассказал посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель, город Казах – одно из самых живописных мест Азербайджана, расположенное на северо-западе страны, неподалёку от границ с Грузией и Арменией. Но особенно интересно для казахстанцев то, как этот город получил своё название.

В начале XVI века персидский шах Исмаил воевал с ханом Мухаммедом Шейбани. Казахский хан Касым, будучи родственником Шейбани, отправил ему на помощь своих воинов. После сражений пленённых казахских батыров шах Исмаил переселил на Кавказ, и именно в тех местах позже возникла местность, получившая название Казах.

"Сегодня на северо-западе Азербайджана существуют Казахский район и город Казах. В Казахском районе всё ещё можно встретить людей антропологически очень похожих на казахов. Достаточно взглянуть на фотографию первого военного летчика-азербайджанца Фаррух Ага Гаибова. Казахский район – единственный регион Азербайджана, где готовят курт. Его жители отличаются воинственнстью. А ещё здесь любят лошадей и чтят своих акынов – ашыгов", – отметил Алим Байель.

По его словам, выбор побратимом для Казаха именно древнего Тараза не случаен. Ведь именно на землях вокруг Тараза в XV веке возникло Казахское ханство – колыбель государственности казахов.

"Это символический шаг, который ещё крепче свяжет наши братские народы. Наше стратегическое партнёрство зиждется на прочном историческом фундаменте. И, думаю, казахстанским и азербайджанским историкам стоит глубже изучить эти удивительные страницы прошлого", – подчеркнул посол.

К слову, в Азербайджане и сегодня можно встретить множество топонимов, напоминающих о кочевом и тюркском наследии – населённые пункты с названиями Кыпчак, Джалаир и другие.