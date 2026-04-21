Афера с «переполненным» облаком набирает обороты
Злоумышленники рассылают фальшивые сообщения.
Сегодня 2026, 07:13
144Фото: BAQ.kz
Казахстанцев предупреждают о новой схеме интернет-мошенничества, связанной с облачными сервисами, передает BAQ.kz.
Злоумышленники рассылают фальшивые сообщения якобы от Apple о переполненном iCloud. В них пугают блокировкой аккаунта и удалением данных, чтобы заставить пользователей перейти по ссылке.
На деле ссылка ведёт на поддельный сайт, где мошенники крадут логины, пароли и банковские данные. Аналогичные схемы могут использоваться и от имени Google Drive, Облако Mail.ru и Яндекс Диск.
Специалисты советуют не переходить по подозрительным ссылкам, проверять хранилище только через официальные приложения и обязательно включить двухфакторную защиту.
Любые сообщения о «срочной блокировке» лучше перепроверять — это может быть ловушка мошенников.
