Афера с «переполненным» облаком набирает обороты

Казахстанцев предупреждают о новой схеме интернет-мошенничества, связанной с облачными сервисами, передает BAQ.kz.

Злоумышленники рассылают фальшивые сообщения якобы от Apple о переполненном iCloud. В них пугают блокировкой аккаунта и удалением данных, чтобы заставить пользователей перейти по ссылке.

На деле ссылка ведёт на поддельный сайт, где мошенники крадут логины, пароли и банковские данные. Аналогичные схемы могут использоваться и от имени Google Drive, Облако Mail.ru и Яндекс Диск.

Специалисты советуют не переходить по подозрительным ссылкам, проверять хранилище только через официальные приложения и обязательно включить двухфакторную защиту.

Любые сообщения о «срочной блокировке» лучше перепроверять — это может быть ловушка мошенников.