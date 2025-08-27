Казахстанцам начали приходить SMS-сообщения о необходимости зарегистрировать свой смартфон. В уведомлении указано, что на верификацию телефона дается 30 дней. В этот период устройство находится в "сером списке". После регистрации оно переходит в "белый список", а если за отведенное время владелец не успеет зарегистрировать телефон, он попадет в "чёрный список" и будет заблокирован, передает корреспондент BAQ.KZ.

Чтобы выяснить детали этого вопроса, редакция направила официальный запрос в Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

С 24 марта этого года в Казахстане вступили в силу новые правила верификации IMEI-кодов. Они касаются только новых устройств, ввезенных в страну после этой даты. Телефоны, которые были завезены ранее или уже зарегистрированы, дополнительных ограничений не имеют – они автоматически попадают в "белый список" и продолжают работать в обычном режиме.

Что такое верификация?

Это автоматическая проверка IMEI-кода телефона. Процесс осуществляется через единую систему, интегрированную с международной базой GSMA и госорганами Казахстана (Комитет государственных доходов, КНБ).

Зачем нужна регистрация IMEI-кода?

В Казахстане распространены случаи незаконного ввоза и кражи телефонов. Иногда один и тот же IMEI-код используется сразу на нескольких устройствах. Это приводит к снижению налоговых поступлений, росту "теневого" рынка и уменьшению уровня защиты абонентов. Поэтому и введена система регистрации IMEI-кодов: она блокирует незаконные устройства и гарантирует, что только легально купленные телефоны смогут пользоваться связью.

Три списка по IMEI-коду

1. Белый список

Устройство ввезено законно и правильно зарегистрировано. Можно пользоваться связью без ограничений.

2. Серый список

Статус устройства сомнительный. Оператор отправляет владельцу SMS, и в течение 30 дней необходимо заполнить специальную анкету и подтвердить право собственности. Если телефон не зарегистрировать вовремя, он будет заблокирован.

3. Черный список

Украденные, поддельные или нелегально ввезенные телефоны. Такие устройства сразу отключаются от связи.

Как зарегистрировать телефон?

Перед покупкой нового устройства граждане могут проверить его IMEI-код на портале kz-imei.kz или на egov.kz. Это помогает избежать приобретения краденых или поддельных телефонов.

Если устройство попало в "серый список", им можно пользоваться 30 дней. За это время оператор будет отправлять напоминания о необходимости верификации.

При регистрации телефона, купленного за границей, пользователь обязан указать дату пересечения границы.

Статус прохождения верификации можно проверить онлайн через kz-imei.kz или egov.kz.

Если телефон ввозится из-за рубежа для передачи другому лицу, верификация обязательна до момента передачи конечному пользователю. Для этого потребуются документы, подтверждающие законность ввоза (таможенная декларация или справка о пересечении границы).

Порядок верификации IMEI-кода

Зайти на egov.kz или kz-imei.kz.

Подготовить документы:

Удостоверение личности (с ИИН); Электронную цифровую подпись (ЭЦП); Все IMEI-коды телефона (можно узнать через комбинацию *#06# или посмотреть на коробке); Документы, подтверждающие законный ввоз в Казахстан (таможенная декларация или справка о пересечении границы).

Заполнить форму, ввести IMEI-коды и прикрепить документы в электронном виде.

Важно: если у владельца нет документов на устройство, зарегистрировать телефон только по удостоверению личности невозможно. Необходимы подтверждения законного ввоза.

"Если устройство не пройдет верификацию, оно в течение 30 дней будет находиться в "сером списке". По истечении срока попадет в "черный список". Для телефонов из "черного списка" все услуги связи (звонки, SMS, мобильный интернет) будут полностью недоступны", – пояснили в министерстве.

Где получить помощь?

Можно обратиться в службу техподдержки на портале kz-imei.kz, описать проблему и приложить скриншоты. Заявки рассматриваются в течение 1-5 рабочих дней.

В министерстве рекомендуют покупать телефоны только с зарегистрированным IMEI-кодом, чтобы избежать проблем в будущем.