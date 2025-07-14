В Атырау 90-летний пенсионер стал жертвой циничного обмана и лишился 6 миллионов тенге, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz. Злоумышленник позвонил мужчине 29 мая, представился полицейским и сообщил, что его дочь якобы стала виновницей дорожно-транспортного происшествия. Под предлогом срочного "урегулирования вопроса" лжесотрудник попросил крупную сумму денег и пообещал прислать курьера.

Потрясённый пожилой мужчина передал незнакомцу 6 миллионов тенге прямо у себя дома. Только через десять дней, осознав, что стал жертвой мошенничества, он обратился в полицию. В дело немедленно включились специалисты управления по противодействию киберпреступности.

Вскоре был задержан 30-летний курьер, доставивший "посылку" через сервис "Яндекс". Позже оперативники установили и главного фигуранта - 25-летнего жителя Кызылкогинского района, который полностью признал вину. Суд назначил ему наказание - 2 года и 8 месяцев лишения свободы.