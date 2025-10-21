Перед тем как одобрить кредит, банки и микрофинансовые организации (МФО) тщательно оценивают платежеспособность потенциального заемщика. Для этого они используют скоринговые системы, основанные на данных из кредитной истории — подробного финансового досье каждого клиента, передает BAQ.KZ.

Вся информация о кредитах, долгах, просрочках и других финансовых обязательствах хранится в кредитных бюро. В Казахстане таких организаций две — АО "Государственное кредитное бюро" (ГКБ) и ТОО "Первое кредитное бюро" (ПКБ).

ГКБ является дочерней структурой Национального банка и аккумулирует данные, которые обязаны предоставлять все банки второго уровня, МФО, ломбарды, коммунальные службы, операторы связи, коллекторские агентства и другие участники финансового рынка. В то время как ПКБ — частная компания, передача информации туда осуществляется на добровольной основе.

Кто формирует кредитную историю

Записи в кредитную историю делают не сами бюро, а поставщики данных — банки, микрофинансовые организации и компании, предоставляющие товары и услуги в рассрочку. Проверить собственную кредитную историю и персональный кредитный рейтинг может любой гражданин, направив запрос в одно из бюро.

Важно помнить, что доступ к кредитной истории возможен только с письменного согласия самого заемщика.

Почему стоит проверять кредитную историю

Эксперты советуют делать это не реже одного раза в полгода — чтобы убедиться в корректности данных и вовремя выявить возможные ошибки или мошеннические кредиты, оформленные третьими лицами.

Как долго хранятся данные

Согласно пункту 2 статьи 14 Закона "О кредитных бюро и формировании кредитных историй в Республике Казахстан", кредитные бюро обязаны хранить информацию в течение пяти лет после получения последних данных о субъекте кредитной истории.

Этот срок отсчитывается не с момента выдачи кредита, а с даты полного погашения долга или урегулирования спора. Даже если просрочка давно закрыта, сведения о ней будут видны банкам и МФО ещё несколько лет — и могут повлиять на одобрение новых заявок.

Финансовая дисциплина — ключ к доверию

Чтобы сохранить высокий персональный кредитный рейтинг, специалисты рекомендуют своевременно выполнять финансовые обязательства и регулярно контролировать свою кредитную историю. Это поможет избежать неожиданных отказов и получать более выгодные условия кредитования.