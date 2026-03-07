Вашингтон официально признал правительство Венесуэлы

5 марта 2026 года страны договорились о восстановлении дипломатических и консульских отношений.

Вашингтон официально признал правительство уполномоченного президента Венесуэлы Делси Родригес. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на саммите "Щит Америки" во Флориде, передает BAQ.KZ.

"Я рад сообщить, что на этой неделе мы официально признали венесуэльское правительство. Мы юридически признали их", - сказал он.

В январе 2019 года Венесуэла объявила о разрыве дипломатических отношений с США в связи с признанием Белым домом самопровозглашенного президента Хуана Гуайдо главой республики. 

