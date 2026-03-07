Вашингтон официально признал правительство Венесуэлы
5 марта 2026 года страны договорились о восстановлении дипломатических и консульских отношений.
Вчера 2026, 23:15
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Вчера 2026, 23:15Вчера 2026, 23:15
183Фото: Pixabay.com
Вашингтон официально признал правительство уполномоченного президента Венесуэлы Делси Родригес. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на саммите "Щит Америки" во Флориде, передает BAQ.KZ.
"Я рад сообщить, что на этой неделе мы официально признали венесуэльское правительство. Мы юридически признали их", - сказал он.
В январе 2019 года Венесуэла объявила о разрыве дипломатических отношений с США в связи с признанием Белым домом самопровозглашенного президента Хуана Гуайдо главой республики.
Самое читаемое
- Токаев приветствует заявление Президента Ирана о решении не нападать на соседние страны
- Трамп назвал условие сделки с Ираном
- Почти 100 лет печёт хлеб: история одного предприятия в СКО
- Казахстанцы просят Air Astana вернуть их домой из-за эскалации на Ближнем Востоке
- Президент отметил заслуги казахстанских женщин государственными наградами