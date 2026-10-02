«Вашингтонская модель» может стать глобальным правилом для ИИ - эксперт КИСИ

Предложение Касым-Жомарта Токаева рассмотреть «Вашингтонскую модель» как возможную основу международного договора по искусственному интеллекту выводит вопрос регулирования ИИ за рамки отдельных стран и технологических компаний. Такое мнение высказала руководитель отдела медиапроектов КИСИ при Президенте РК Жанар Тулиндинова.

На третьем заседании Совета по развитию искусственного интеллекта Президент поддержал инициативу Президента США Дональда Трампа о добровольном соглашении с руководителями крупнейших технологических компаний по безопасному и ответственному развитию ИИ. Касым-Жомарт Токаев предложил после экспертного изучения рассмотреть этот подход как основу международного договора под эгидой ООН.

По мнению Тулиндиновой, смысл предложения в том, что технологии создаются ограниченным числом стран и компаний, но последствия их работы касаются гораздо большего числа государств.

«Разработка технологий сосредоточена в отдельных странах и компаниях, однако последствия их применения и связанные с ними риски выходят далеко за национальные границы. Поэтому безопасное развитие ИИ требует согласованных подходов государств и технологического бизнеса», - отметила эксперт.

Она считает, что инициатива Казахстана может стать переходом от добровольных обязательств отдельных компаний к более широкой системе международных правил.

Казахстан хочет участвовать в создании правил

Казахстан готов предоставить площадку для международного диалога. Членам Совета поручено подготовить предложения по инициативе страны, а общее видение планируется представить на саммите G20 в Майами в декабре.

«Тем самым Казахстан заявляет о готовности участвовать в формировании правил, которые будут определять условия глобального технологического развития», - считает Тулиндинова.

Эксперт связывает эту инициативу с внутренней экономической повесткой. На заседании Совета отдельное внимание уделили глубокой цифровой перестройке промышленности. Президент поручил Правительству и «Самрук-Казына» определить предприятия, где бизнес-процессы будут перестроены с применением ИИ.

«Для Казахстана это вполне конкретная задача. За восемь месяцев объем промышленного производства составил около 46 трлн тенге, обрабатывающая промышленность выросла на 8,4%. Поддержание высоких темпов роста требует повышения производительности труда, модернизации предприятий и расширения выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью», - отметила эксперт.

По ее мнению, главным критерием внедрения ИИ должен стать измеримый экономический эффект.

От экспериментов к работе на заводах

Тулиндинова обратила внимание и на проблему точечной цифровизации, когда отдельные операции автоматизируются, а сама производственная модель практически не меняется.

«Автоматизация отдельных операций зачастую сохраняет прежнюю модель производства», - отметила она.

Поэтому, по мнению эксперта, предприятиям нужен переход к перестройке целых производственных процессов, а успешные решения затем можно распространять на другие компании.

Отдельное место в этой схеме отводится Qazaq AI Research University. Его исследовательские программы, считает Тулиндинова, должны строиться вокруг реальных проблем предприятий.

«Актуальные задачи предстоит выявлять при участии инженеров, технологов, мастеров и операторов, тех, кто ежедневно видит простои оборудования, производственные потери и дефекты», - отметила эксперт.

По ее словам, технологические команды должны получать конкретную производственную задачу и данные, тестировать решение непосредственно на предприятии, а затем оценивать экономический эффект.

«Проверенные решения должны быстрее переходить к коммерческому внедрению, без избыточных согласований и повторных испытаний в схожих условиях», - считает Тулиндинова.

В этом контексте международное регулирование ИИ и внутренняя цифровизация промышленности становятся связанными направлениями.