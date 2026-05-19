Ваучер или деньги: в Минтранспорта ответили на жалобы по возврату авиабилетов через Kaspi

Пассажиру не должны навязывать только ваучер вместо денежного возврата за авиабилет, если возврат предусмотрен условиями тарифа или связан с отменой либо изменением рейса. Об этом, отвечая на вопрос о возврате билетов через Kaspi, сообщил вице-министр транспорта Талгат Ластаев, передает корреспондент BAQ.KZ.

На брифинге у вице-министра спросили о случаях, когда пассажиры при возврате авиабилетов через Kaspi получают не деньги, а ваучер. Речь идет о ситуациях, когда онлайн-сервис предлагает пассажиру использовать сумму билета для будущей поездки, а не возвращает средства на карту.

Талгат Ластаев отметил, что возврат в виде ваучера возможен только при согласии пассажира либо если такой порядок предусмотрен договором. При этом, по его словам, у пассажира должен быть выбор.

"На самом деле деньги должны возвращаться в денежной форме. Только если есть согласие непосредственно пассажира или это предусмотрено договором, тогда допускается другой вариант. Но обязательно должен быть выбор. Если пассажир хочет возврат в денежном выражении, такая возможность должна быть", - сказал Талгат Ластаев.

Вице-министр также пояснил, что онлайн-сервисы, включая Kaspi и другие площадки, через которые продаются авиабилеты, работают как агентства. При этом обязанность по предоставлению возможности возврата, по его словам, сохраняется за авиакомпанией.

"Что касается онлайн-сервисов, Kaspi и других площадок, которые продают билеты, они работают как агентства. Авиакомпании должны предоставлять такую возможность", - отметил Ластаев.

Вместе с тем в Минтранспорта не стали напрямую говорить о нарушении со стороны конкретного сервиса. Как следует из ответа вице-министра, каждый случай зависит от условий тарифа, договора и причины возврата билета.

Таким образом, если пассажиру положен возврат средств, ему не должны предлагать только один вариант в виде ваучера. Ваучер может быть альтернативой, но не единственной опцией без согласия пассажира.