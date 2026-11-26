Как казахстанские шпажисты стали лидерами мирового рейтинга? Где в регионах открываются секции фехтования и к каким турнирам сборная готовится перед Олимпиадой в Лос-Анджелесе?

В программе «Важная тема» обсуждаем успехи казахстанских фехтовальщиков, подготовку молодых спортсменов и олимпийский отбор с Тимуром Байтасовым — государственным тренером национальной сборной по фехтованию и советником президента Федерации фехтования.