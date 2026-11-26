«Важная тема»: Как казахстанские шпажисты возглавили мировой рейтинг
26 Ноября 2026, 14:53
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26 Ноября 2026, 14:5326 Ноября 2026, 14:53
144Фото: нейросеть/Baq.kz
Как казахстанские шпажисты стали лидерами мирового рейтинга? Где в регионах открываются секции фехтования и к каким турнирам сборная готовится перед Олимпиадой в Лос-Анджелесе?
В программе «Важная тема» обсуждаем успехи казахстанских фехтовальщиков, подготовку молодых спортсменов и олимпийский отбор с Тимуром Байтасовым — государственным тренером национальной сборной по фехтованию и советником президента Федерации фехтования.
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